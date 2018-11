maltempo in sicilia

Maltempo, strade allagate a Monreale e Palermo *VIDEO*

Ancora maltempo su Palermo e provincia, le strade allagate si sono trasformate in fiumi, le case al pian terreno si sono allagate e voragini si sono aperte nell'asfalto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/11/2018 - 10:15:02 Letto 793 volte

Ancora maltempo su Palermo e provincia, in particolare ieri sera. E di di nuovo le strade si sono trasformate in fiumi, le case al pian terreno si sono allagate e voragini si sono aperte nell'asfalto.

I vigili del fuoco, la protezione civile sono e i carabinieri sono intervenuti in via Corpo di guardia a Monreale. Qui una parte di asfalto ha ceduto creando diverse voragini. Così è stata la chiusura della strada.

Sempre a Monreale allagamenti in via Ponte Parco. Fiumi di acqua nella zona di Aquino, dove le case al pian terreno sono state allagate. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno constato i danni e messo in sicurezza la zona. Anche la Circonvallazione di Monreale si è allagata con diversi disagi me chi circolava in zona ieri sera. Si sono registrati dei piccoli smottamenti vicino ad una palazzina in via Pietro Novelli.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!