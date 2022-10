maltempo Sicilia

Maltempo, una violenta bufera d'acqua e tromba d'aria si è abbattuta in Sicilia: autobus si ribalta sulla Palermo-Sciacca

Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta in Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento.

30/09/2022

Una bufera d'acqua e vento si è abbattuta nel centro della Sicilia, tra le province di Palermo e Agrigento, e sta provocando danni e allagamenti a Corleone, Contessa Entellina, Santa Margherita Belice, Sambuca di Sicilia e Poggioreale. La strada a scorrimento veloce Palermo-Sciacca, la cosiddetta Fondovalle è interrotta a causa di un fiume d'acqua e di fango che ha reso impraticabile la sede stradale. Nella stessa strada, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia, un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato: ci sarebbero diversi feriti ma nessuno in condizioni preoccupanti.

Ma il maltempo si è abbattuto in serata anche su Trapani e la città è stata sferzata da una bufera d'acqua e vento. Alcune strade del capoluogo e della vicina Erice, già duramente messe alla prova dall'alluvione di lunedì scorso, sono state nuovamente allagate. L'acqua ha invaso alcuni scantinati ed esercizi commerciali. Sommerse dall'acqua la via Dell'Uva e la via Marsala, dove nei giorni scorsi era saltata pure la fognatura. Decine le strade impraticabili diverse auto sono rimaste bloccate. Inagibile la strada provinciale Immacolatella-Erice. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.

Fonte: TGCOM24

