Mamma gettò la figlia neonata in un cassonetto a Palermo, chiesti 21 anni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/05/2018 - 17:12:19 Letto 380 volte

Il procuratore generale Emanuele Ravaglioli ha chiesto alla corte d'assise d'appello la condanna a 21 anni di carcere per Valentina Pilato, la mamma che gettò la figlia appena nata nel cassonetto il 24 novembre 2014.

La Corte d’Appello di Palermo aveva deciso di risentire tutti i consulenti e periti che si sono pronunciati sull’imputata nel primo grado di giudizio nel quale la donna è stata assolta perché non era capace di intendere e volere. E adesso è chiamata a decidere il 26 giugno.

La Corte d'Assise di Palermo dichiarò il difetto di imputabilità per la donna, che adesso è libera anche se in cura psichiatrica. E’ stato chiamato a deporre anche il titolare della struttura in cui Pilato è in cura. Il processo si è giocato molto sulle perizie sulle condizioni psichiche della donna, difesa dagli avvocati Enrico Tignini e Dario Falsone.

