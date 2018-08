Manifestazione

Manifestazione contro la chiusura dei porti, in migliaia a Palermo ***VIDEO***

Il Forum antirazzista di Palermo ha organizzato un presidio davanti all'ingresso del porto ''per testimoniare vicinanza ai 629 migranti che si trovano da giorni sulla nave Aquarius''

Pubblicata il: 12/06/2018

Il Forum antirazzista di Palermo ha organizzato un presidio davanti all'ingresso del porto "per testimoniare vicinanza - spiegano gli organizzatori - ai 629 migranti che si trovano da giorni sulla nave Aquarius. Palermo è anche capitale della cultura dell'accoglienza".

Al presidio aderiscono altre associazioni, semplici cittadini, il gruppo di Sinistra comune al Consiglio comunale del capoluogo siciliano, Rifondazione comunista, la Cgil di Palermo con il segretario generale Enzo Campo e la responsabile migranti Bijou Nzirirane.

I manifestanti, un migliaio, espondono striscioni con scritte "Giù le mani dalle Ong, salvano vite umane" e "Le frontiere uccidono!". In prima fila, il sindaco Leoluca Orlando e gli assessori Giovanna Marano ed Emilio Arcuri. Un corteo ha poi raggiunto la prefettura, in via Cavour, e il Teatro Massimo.





