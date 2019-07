Mannino assolto anche in Appello

assolto Mannino

L'ex ministro Dc, Calogero Mannino, è stato assolto anche in Appello.

Assolto anche in Appello l’ex ministro Dc, Calogero Mannino, che rispondeva di attentato mediante violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario. La decisione è della Corte presieduta da Adriana Piras. Il 6 maggio scorso, al termine della requisitoria, i sostituti pg Sergio Barbiera e Giuseppe Fici avevano chiesto 9 anni, la stessa proposta dai pm in primo grado. La difesa - sostenuta dagli avvocati Carlo Federico Grosso e Grazia Volo - aveva invece sollecitato la conferma della sentenza di primo grado, ossia l’assoluzione che era giunta al termine del rito abbreviato nel procedimento Stato-mafia.

«Oggi parla la sentenza che conferma l’assoluzione e le assoluzioni in tutti gli altri processi in cui sono stato trascinato in questi anni». Così commenta al telefono, Calogero Mannino. L'ex ministro stamattina era presente in aula poi - quando la Corte è entrata in camera di consiglio - ha scelto di non essere al palazzo di giustizia al momento della sentenza.

