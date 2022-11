Manovra 2023

Manovra 2023, appello Landini a una mobilitazione per chiedere un cambiamento della Legge di Bilancio

Il governo ''discuta col mondo del lavoro. E' un governo legittimo, ma non rappresenta la maggioranza del Paese'', dice Landini.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/11/2022 - 00:04:00 Letto 737 volte

"Abbiamo proposto a Cisl e Uil di pensare a una mobilitazione per chiedere un cambiamento della Legge di Bilancio, ma soprattutto per affermare la necessità di riforme vere contro le disuguaglianze". Così Landini, leader della Cgil.

"Il governo da un lato rimette i voucher, dall'altro la flat tax e il condono fiscale per permettere a chi non ha mai pagato di continuare a non pagare: due tratti totalmente sbagliati". Il governo "discuta col mondo del lavoro. E' un governo legittimo, ma non rappresenta la maggioranza del Paese", dice Landini.

Fonte: Rai News

Fonte Immagine: Wikipedia

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!