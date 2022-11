Manovra 2023

Manovra 2023, Governo Meloni apre alle proposte di Calenda

Il governo apre a Calenda dopo l'incontro con la premier Meloni.

Pubblicata il: 01/12/2022

Il governo apre a Calenda dopo l'incontro con la premier Meloni. Valuterà 'ogni proposta' del Terzo Polo su famiglia e imprese, fa sapere Palazzo Chigi.

Aiutare le imprese ad affrontare la trasformazione digitale e rafforzare il pacchetto famiglia, in particolare il capitolo del congedo parentale.

Il governo è pronto ad esaminare nel dettaglio tutte le proposte avanzate da Carlo Calenda durante l'incontro con la premier Giorgia Meloni.

Ed, in particolare, su alcune si registra già una potenziale disponibilità. L'apertura arriva all'indomani del faccia a faccia tra la presidente del Consiglio e il leader di Azione, creando qualche malumore nella maggioranza. In primis dentro Forza Italia, dove i sospetti che il Terzo polo possa trasformarsi in una stampella per l'esecutivo in chiave anti-azzurri sono ancora vivissimi.

Fonte: Ansa

