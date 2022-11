Manovra 2023

Manovra 2023, lunedì al vaglio del Parlamento

Il Mef, ''conferma, al momento, i contenuti già approvati nel Cdm di lunedì scorso''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2022 - 00:01:00 Letto 756 volte

"In merito ad alcune notizie pubblicate sulla manovra su vari capitoli (opzione donna, pensioni, ecc) il Mef chiarisce di non aver diffuso alcun testo agli organi di stampa e che le cosiddette bozze che circolano a vario titolo rischiano di non corrispondere alla realtà dei fatti". Lo comunica il Ministero dell'economia.

Il Mef, viene sottolineato, "conferma, al momento, i contenuti già approvati nel Cdm di lunedì scorso e rinvia ogni valutazione al testo definitivo che sarà presentato entro lunedì in Parlamento".

Fonte: Televideo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!