Manovra 2024, Schlein: ''Tagli su Sanità e pochi fondi alla scuola, manca una visione strategica''

''Manca una visione strategica, senza misure che diano slancio all'economia e agli investimenti'', ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein.

"E' una Legge di Bilancio assolutamente non all'altezza della situazione difficile che vive il Paese". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Manca una visione strategica, senza misure che diano slancio all'economia e agli investimenti. Dà qualche contentino e non migliora la vita dei 3,5 milioni di lavoratori poveri", dice Schlein.

"Non mette fondi sulla Sanità, significa tagli ai servizi. E non si pensi di ridurre le liste d'attesa caricando di ulteriore lavoro il personale. Poche risorse anche per scuola e trasporti".

