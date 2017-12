manovra

Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento bipartisan che destina 80 milioni di euro di risparmi della Camera dei deputati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate.

Pubblicata il: 18/12/2017

Via libera della commissione Bilancio della Camera all'emendamento bipartisan (tra cui Fi, Pd, M5S) che destina 80 milioni di euro di risparmi della Camera dei deputati al fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Il primo firmatario, Simone Baldelli, ha affermato che questo stanziamento si aggiunge "agli altri 47 milioni di euro inviati al Mef lo scorso anno".

Il governo ritira l'emendamento alla manovra sulla cessione di immobili del Demanio pubblico a Stati esteri. Il testo, che ha sollevato le polemiche di tutte le opposizioni, è stato modificato dallo stesso esecutivo con riferimento ad un singolo caso, quello di Palazzo Caprara, in via XX Settembre a Roma, da cedere per una sede diplomatica (si parla del Qatar).

A sorpresa il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha deciso di ritirare l'emendamento riformulato dallo stesso esecutivo ritenendolo inammissibile: "La norma sembrava convincente ma ora ricevo una proposta di subemendamento da parte dello stesso governo che individua un'ipotesi di intervento più precisa su un singolo bene demaniale. A questo punto sono io che ho dei dubbi su questa norma nella legge di bilancio poiché è una norma puntuale e non universale e la ritengo inammissibile. Il problema si chiude e non ne parliamo più".

