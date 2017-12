bonus bebč

Manovra, bonus bebč solo per i nati nel 2018

Il bonus bebč viene rifinanziato per i soli nati nel 2018...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/12/2017 - 16:54:13 Letto 345 volte

Il bonus bebè viene rifinanziato per i soli nati nel 2018, ma sale a 4mila euro la soglia di reddito entro la quale i figli lavoratori rimangono comunque fiscalmente a carico dei genitori. Lo prevedono due emendamenti alla manovra che rivedono il “pacchetto famiglia” approvati dalla commissione Bilancio. L'aumento della soglia vale per i ragazzi entro i 24 anni di età, oltre rimane in vigore l'attuale soglia di 2.841,51 euro.

Arrivano incentivi agli enti locali per installare lampioni a risparmio energetico per ottenere entro il 2023 "una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50%" rispetto al 2015-2016. Lo prevede un emendamento a firma del commissario alla spending review Yoram Gutgeld.

Nasce un fondo ad hoc per aiutare i Comuni negli interventi di demolizione degli abusi e la banca dati dell'abusivismo. Si stanziano 5 milioni per il 2018 e per il 2019 mentre 500 mila euro nel 2019 vanno alla banca dati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!