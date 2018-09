Manovra governo

Manovra, Di Maio: 'Reddito di cittadinanza' solo agli italiani. Salvini: 'Iva' niente aumenti

Il reddito di cittadinanza solo ai cittadini italiani, è un punto rilevante della manovra di governo fissato dal capo politico del M5S, mentre il premier Giuseppe Conte ed il ministro dell’Economia Tria sono riuniti a Palazzo Chigi per cercare una mediazione tra le richieste della Lega e del M5S. Secondo la bozza della manovra in mano ai vertici del governo, il reddito di cittadinanza dovrebbe partire in più fasi.

“È una precisazione che accogliamo con grande piacere, commenta il leader leghista Matteo Salvini, riguardo il fatto che il reddito di cittadinanza sarà riservato solo agli italiani. Nella manovra economica, aggiunge, non ci sarà l’aumento dell’Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse, stiamo aprendo tutti i cassetti - ha aggiunto - taglieremo anche le tasse sulla benzina e metteremo mano alla legge Fornero per mandare in pensione chi ne ha diritto”.

