Manovra, nuova web tax dimezzata e senza e-commerce

Cambia la web tax: l'imposta sulle transazioni digitali passa dal 6%, così come fissato al Senato, al 3% e non viene allargata all'e-commerce.

Cambia la web tax: l'imposta sulle transazioni digitali passa dal 6%, così come fissato al Senato, al 3% e, diversamente da quanto ipotizzato all'inizio, non viene allargata all'e-commerce. Si stima un gettito all'anno pari a 190 milioni. Lo prevede uno degli emendamenti del relatore alla manovra, Francesco Boccia (Pd), approvato in commissione Bilancio alla Camera.

Scompaiono sia le comunicazioni all'agenzia delle Entrate e dunque lo spesometro per tracciare le imprese digitali, sia il credito d'imposta riconosciuto alle imprese residenti per evitare doppie tassazioni e scompare anche il ruolo di sostituti d’imposta a carico delle banche. Non saranno comunque penalizzate le piccole imprese in contabilità semplificata e i cosiddetti minimi. L'entrata in vigore resta fissata al 1 gennaio 2019. Nella versione dell'emendamento alla manovra approvata in commissione salta dunque il meccanismo del credito d'imposta: la nuova imposta sulle transazioni digitali sarà prelevata con l'applicazione di una ritenuta; prevista anche una misura "salva" Pmi e start up perché l'obbligo di versamento delle imposte scatta quando in un anno solare sono state effettuate almeno 3.000 transazioni digitali.

Via libera alle cosiddette "farmacie dei servizi" in nove Regioni italiane nel triennio 2018-2019. Si tratta di servizi di assistenza domiciliare, dalle prestazioni fisioterapiche a quelle infermieristiche, passando anche per la prenotazione di visite specialistiche presso il sistema sanitario nazionale. Sarà un decreto del ministero della Salute a stabilire quali saranno le Regioni coinvolte. Le risorse stanziate sono pari a 6 milioni nel 2018, 12 milioni nel 2019 e 18 milioni per l'anno 2020. L'obiettivo della sperimentazione riguarda la "remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del servizio sanitario nazionale".

Raggiunto anche l'accordo sul pacchetto famiglia, annunciato da Ap, che comporterà però nuove modifiche al bonus bebè. Il bonus dovrebbe tornare fino a 3 anni di vita del bambino ma essere prorogato per il solo 2018. Arriverà il raddoppio, "da 2mila a 4mila euro", della soglia di reddito dei figli entro la quale possono restare comunque a carico dei genitori, che mantengono così le relative detrazioni.

