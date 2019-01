manutenzione scuole

Manutenzione scuole di Palermo, approvato progetto da 2,2 milioni di euro

La Giunta comunale ha approvato il progetto ''Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido comunali mediante Accordo Quadro'' per un importo di circa 2,2 milioni di euro.

La Giunta comunale ha approvato il progetto "Lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili scolastici e negli asili nido comunali mediante Accordo Quadro" per un importo di circa 2,2 milioni di euro.



L’appalto, che sarà immediatamente esecutivo in prosecuzione del precedente accordo quadro, riguarderà tutti gli edifici scolastici e gli asili nido ricadenti territorialmente nelle circoscrizioni di pertinenza per quanto attiene la manutenzione programmata (pulizia di coperture, canali di gronda, imbocchi pluviali e caditoie) e per i lavori di pronto intervento, comprendenti rimozione di parti pericolanti di intonaci e murature, con il ripristino della malta copriferro e trattamento armature con passivante e malta antiritiro, nolo di autoespurgo, nolo di piattaforma aerea, opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità.



Gli interventi da realizzare mirano alla conservazione dello stato di efficienza degli immobili in uso all’Amministrazione Comunale, di pertinenza dell’Ufficio Edilizia Scolastica, quali in particolare Edifici scolastici e Asili nido.



Considerato il breve lasso di tempo dalla recentissima approvazione dello strumento di programmazione sono stati previsti gli interventi tecnico- impiantistici di manutenzione più urgenti negli edifici ricadenti nel territorio oggetto del progetto. Le quantità destinate al pronto intervento sono state quantificate sulla scorta dell’esperienze degli anni passati e sono volti a fornire risposte immediate e scongiurare guasti che possono precludere l’utilizzo degli edifici.



Il progetto interesserà i seguenti edifici e gli interventi di seguito riassunti:

I^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. RITA ATRIA - Plesso Turrisi Colonna - Piazza del Gran Cancelliere - impermeabilizzazioni e manutenzione intonaci;



II^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. DI VITTORIO - Plesso Mattarella - Via G. Di Vittorio 7 - impermeabilizzazioni e manutenzione intonaci;



III^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. Mattarella Bonagia – Piazza Maria SS. Di Pompei – impermeabilizzazioni, manutenzione intonaci, servizi igienici;

S.M.S. Cesareo - Sede - Via Paratore 36 - rifacimento W.C.;

I.C. BORGO ULIVIA-PIRANDELLO - Sede - Via Ortigia, 19 – impermeabilizzazione e rivestimento piazzale;



IV^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. MONTEGRAPPA SANZIO – plesso Sanzio - via Deodato, 3 - impermeabilizzazione e intonaci;

I.C. MONTEGRAPPA SANZIO – plesso Falcone – Via E. Basile, 170 - impermeabilizzazione e intonaci;



V^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. RITA LEVI MONTALCINI – Plesso Borsellino – Largo Camastra 5,7 - impermeabilizzazione copertura e risanamenti intonaci;



VI^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. FLORIO-SAN LORENZO - plesso Bentivegna – via San Lorenzo, 85 – ripristino muro perimetrale;



VII^ CIRCOSCRIZIONE

I.C. SCIASCIA - plesso Smith - Via Smith 15 - impermeabilizzazione copertura e risanamenti intonaci;



ASILI NIDO

MARICO’ – via Pelligra - impermeabilizzazione copertura e risanamenti intonaci;



INTERVENTI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI, TERMICI E ANTINCENDIO

I.C. PEREZ MADRE TERESA DI CALCUTTA – plesso Perez – Via Perez;

I.C. BOCCADIFALCO TOMASI DI LAMPEDUSA – plesso Tomasi di Lampedusa - VIA L. Da Vinci, 504;



INTERVENTI URGENTI SU RICHIESTA DELLE SCUOLE

In caso di black-out, individuazione guasto, sezionamento della parte guasta o in cortocircuito e ripristino, anche se in parte, del servizio. Successivamente riparazione e ripristino totale; Eliminazioni di pericolo da contatti diretti a seguito di rotture o parti mancanti di contenitori di apparecchiature elettriche; Eliminazione di dispersioni; Riparazioni di guasti nelle parti elettriche e idriche di autoclavi, antincendio e centrali termiche.



PRONTO INTERVENTO SU SEGNALAZIONE DELLE SCUOLE

L’importo dei lavori comprende una percentuale di interventi di rimozione di parti pericolanti di intonaci e murature con il ripristino della malta copriferro e trattamento armature con passivante e malta antiritiro, nolo di autoespurgo, nolo di piattaforma aerea, opere provvisionali a salvaguardia della pubblica incolumità.

Per quanto riguarda, invece, il Piano triennale delle Opere pubbliche 2018-2020 , il cui schema è stato siglato dalla Giunta comunale lo scorso mese di novembre, i progetti avranno un costo complessivo di circa 40 milioni di euro.

