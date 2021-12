mappa Ecdc

Mappa contagi Covid Ecdc: Sicilia resta in zona gialla

Italia ed Europa alle prese con contagi in rialzo e variante Omicron.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/12/2021 - 09:17:29 Letto 448 volte

La Lombardia "resta in zona bianca", il Veneto verso la zona gialla "per Natale", Lazio "attenzionato". L'Italia alle prese con coronavirus e variante Omicron fa i conti con l'aumento dei contagi nelle regioni pur rimanendo in condizioni relativamente migliori rispetto al resto d'Europa. Solo cinque, infatti, le regioni in zona gialla nel Paese secondo la mappa Ecdc che ieri ha fotografato la situazione covid in Ue mentre la nuova variante domina la scena.

Cala quindi il numero delle regioni italiane in giallo, colore che indica un rischio medio, nella mappa aggiornata ogni settimana e che serve come ‘bussola’ di riferimento per le restrizioni di viaggio.

Umbria, Puglia, Molise, Sicilia e Sardegna sono ancora gialle, tutte le altre sono in rosso a parte Valle d’Aosta, Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, che sono in rosso scuro, la fascia di rischio massimo.

Tutto il resto d’Europa intanto si tinge di rosso o rosso scuro, fatta eccezioni per tre comunità della Spagna (Estremadura, Madrid e Cantabria), in giallo, e due regioni della Romania.

