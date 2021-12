Mappa Ecdc

Mappa contagi Covid-19 Ecdc, Sicilia in zona rossa

Tutta Italia in rosso o rosso scuro.

30/12/2021

Tutta Italia in rosso o rosso scuro: è la fotografia sull'andamento dei contagi scattata dalla mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Anche le tre regioni rimaste in giallo la settimana scorsa (Sardegna, Molise e Puglia) passano in rosso, come la Sicilia, la Calabria, Abruzzo e Basilicata.

Le altre sono in rosso scuro.

