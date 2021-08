Covid-19

Mappa Ecdc Covid, Sicilia ancora in zona rossa

Salgono a cinque le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc.

Salgono a cinque le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, tornate rosse nelle scorse settimane, nell'ultimo aggiornamento si aggiunge anche la Calabria. Tutto il resto dell'Italia è in giallo, ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano, che restano in verde.

Fonte: Ansa

