Mara Carfagna, nominata Coordinatrice nazionale di Forza Italia

''La nomina dell'onorevole Carfagna a Coordinatrice nazionale di Forza Italia è, prima di tutto, garanzia di attenzione per il Sud'', a riferirlo l'on. Giuseppe Milazzo.

21/06/2019

"Per noi siciliani forzisti, si legge Mara Carfagna e si interpreta Gianfranco Miccichè.

La nomina dell’onorevole Carfagna a Coordinatrice nazionale di Forza Italia è, prima di tutto, garanzia di attenzione per il Sud." A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana e neo eurodeputato, on. Giuseppe Milazzo.

"Non poteva esserci scelta migliore - conclude -: alla luce dei risultati delle europee, grazie all’intuizione e alla sapiente guida del Presidente Silvio Berlusconi, Forza Italia riparte proprio dal Mezzogiorno, forte dei consensi che la sua classe dirigente ha saputo raccogliere, soprattutto in Sicilia e in Campania. Un apprezzamento va anche alla scelta di Giovanni Toti, che insieme a Mara Carfagna formano un tandem di altissimo profilo".

