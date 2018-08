mare inquinato

Mari siciliani sempre più inquinati, tonnellate di plastica sui fondali

Da San Vito lo Capo ad Ortigia, per passare da Palermo e Catania: il mare in Sicilia registra livelli di inquinamento sopra la norma...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 19/08/2018 - 11:30:46 Letto 423 volte

Da San Vito lo Capo ad Ortigia, per passare da Palermo e Catania: il mare in Sicilia registra livelli di inquinamento sopra la norma. La plastica rappresenta tra l’80 e il 90% dei rifiuti dispersi nell’ambiente marino e costiero. Quello che vediamo a volte galleggiare sulla superficie del mare e arenarsi sulle spiagge però è solo la punta dell’iceberg di un problema ben più complesso. Sui fondali si trovano infatti tantissimi rifiuti. Rifiuti che, portati dalle correnti raggiungono anche le aree più remote.

In Sicilia l’allarme è stato lanciato anche nei mesi addietro e nel frattempo si sono però intensificati gli studi sul tema che hanno evidenziato, senza ombra di dubbio, che i rifiuti plastici continuano a invadere le spiagge e i mari del Mediterraneo. Inquinate anche le spiagge, dai cotton fioc ai blister delle medicine o delle lenti a contatto, ma anche bottiglie, piatti, sacchetti abbandonati. Un trend impietoso.

Secondo l’indagine Beach Litter 2018 condotta da Legambiente, per ogni passo che facciamo su una spiaggia si incontrano quattro rifiuti: plastica, vetro o pezzi di metallo. Inoltre i rifiuti derivanti dalla cattiva gestione urbana, per le spiagge siciliane, sono rappresentati da immondizia derivante da abitudini dei fumatori e da imballaggi alimentari. Sono considerati anche i materiali da costruzione, le buste di plastica e gli imballaggi non alimentari. Insomma una situazione sempre più delicata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!