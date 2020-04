Coronavirus

Maria Eleonora Hospital, sono 14 pazienti e 3 operatori sanitari i positivi al Coronavirus

Solo fake news sui reali casi di contagi al Maria Eleonora Hospital di Palermo, arriva la smentita ufficiale dalla Direzione: 14 pazienti e 3 operatori sanitari sono risultati positivi.

La Direzione di Maria Eleonora Hospital di Palermo, Ospedale di Alta Specialità accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale, a eseguito delle numerose inesattezze circolate da fonti non ufficiali, rende noto lo stato attuale complessivo di pazienti e operatori:

14 pazienti positivi sono stati trasferiti ieri verso centri Covid.

sono stati 3 operatori sanitari, che sono risultati positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare (già dal 7 aprile), sono stati trasferiti all'Hotel San Paolo

Attualmente non sono più presenti in struttura pazienti o operatore positivi ai tamponi effettuati e di cui sono pervenuti i risultati.

14 pazienti negativi sono stati dimessi con indicazione all’isolamento domiciliare

All’interno della struttura ad oggi permangono 25 pazienti:

18 pazienti ricoverati , il cui risultato del tampone è negativo , degenti in aree già sottoposte a controllo e sanificazione.

, il cui , degenti in aree già sottoposte a controllo e sanificazione. 7 pazienti ricoverati in attesa dei risultati dei tamponi effettuati già posti a suo tempo in area isolata. Questi ultimi, qualora risultassero negativi, saranno anch’essi dimessi.

Gli operatori sanitari con tampone negativo tornano a casa per poi riprendere la normale turnistica lavorativa.

In queste ore si è iniziata la profonda igienizzazione e sanificazione di tutte le aree dell’Ospedale, a seguito della quale - effettuata ogni altra necessaria verifica sanitaria - riprenderà la normale attività anche di supporto ad ASP.

La Direzione Sanitaria di Maria Eleonora Hospital, consapevole dello stato di comprensibile apprensione in cui vivono in queste ore i familiari dei pazienti ricoverati, prosegue l’attività di contatto verso i familiari più stretti, per dare informazioni sullo stato di salute e psico-fisico dei degenti attualmente in struttura.

