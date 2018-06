coltivazione di marijuana

Marijuana coltivata tra gli aranceti: arrestato proprietario di un oleificio in via Falsomiele

La polizia ha scoperto un terreno in via Falsomiele in cui veniva coltivata marijuana tra gli aranceti.

Pubblicata il: 09/06/2018

La polizia ha scoperto un terreno in via Falsomiele in cui veniva coltivata marijuana tra gli aranceti. Oltre a 50 piantine ben nascoste tra gli alberi, è stata trovata anche una villetta piena di piante di marijuana con tanto di lampade e altre attrezzature per la coltivazione. A finire agli arresti è stato un uomo di 60 anni, accusato di produzione di stupefacente e furto di energia elettrica. Anche la sorella è indagata per furto di luce.

Il 60enne è titolare di un oleificio che si trova sempre nella stessa villetta ed è anche il proprietario del terreno. Su insistenza degli agenti, il proprietario ha mostrato cosa c'era negli altri due piani della villa. Al primo piano ci sono due appartamenti. I poliziotti hanno trovato una coltivazione indoor di 450 piante di marjiuana in 50 metri quadrati con un sistema di aerazione interna, lampade alogene, climatizzatori, ventilatori, umidificatori. In un'altra stanza c'erano altre 50 piante. Nel secondo appartamento c'era un allestimento ancora non ultimato per una seconda piantagione.

Inoltre, secondo le indagini della polizia, l'oleificio veniva utilizzato come vendita al dettaglio di pane, pasta fresca, dolci da forno, salumi, formaggi e altri alimentari. Per questo in via Falsomiele è intervenuta anche l'Asp che ha riscontrato il cattivo stato di conservazione degli alimenti e la mancata tracciabilità.

