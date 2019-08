deceduto

Marineo, è morto l'uomo picchiato dopo la lite con la moglie

E' deceduto al Civico di Palermo il marocchino di 40 anni picchiato a Marineo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/08/2019 - 14:29:32 Letto 420 volte

E’ deceduto al Civico di Palermo il marocchino di 40 anni picchiato a Marineo, da Rosario Vivona, 37 anni, col quale aveva avuta una violenta lite. La vittima è El Bad Sami, 41 anni, extracomunitario in regola con i permessi di soggiorno.

Il movente è ancora da chiarire. La lite sarebbe scaturita dal fatto che Vivona, arrestato in un primo tempo per tentato omicidio, avrebbe voluto difendere una donna che in quel momento era malmenata dal marito.

I due se le sono date di santa ragione nella notte dell'8 agosto, in corso dei Mille, vicino al luogo dove Vivona gestisce un bar e dove lavora la moglie del maghrebino, anche lei nordafricana. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti sembra che la vittima sia andata a trovare nel luogo di lavoro la moglie, dalla quale si stava separando e aveva già ricevuto l'ordine di non avvicinarsi a lei.

L'uomo, secondo il racconto di alcuni testimoni, probabilmente sotto gli effetti dell'alcool, avrebbe usato una violenza tale da mettere in pericolo la vita della moglie. A quel punto è intervenuto Vivona, il quale, nel difendere la donna ha innescato una lite con calci e pugni. Ad avere la peggio è stato il maghrebino, soccorso dai medici del 118 e ricoverato al Civico di Palermo dove è poi deceduto.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!