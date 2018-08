spaccio

Marineo, hashish e marijuana pronti per lo spaccio: arrestato 52enne palermitano

Le sostanze erano contenute in un cofanetto nascosto, insieme a strumenti e materiale per preparare la droga alla vendita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2018 - 12:34:46 Letto 369 volte

I carabinieri di Marineo hanno arrestato in flagranza di reato Ignazio Corrao, 52anni, di Palermo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato Corrao in possesso di un cofanetto, nascosto all’interno di un pensile, nel quale erano custoditi hashish e marijuana per un peso di 30 grammi, già sigillati in involucri di cellophane. A fugare ogni dubbio sulla finalità di spaccio, oltre alle sostanze sono stati rinvenuti anche un bilancino elettronico di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Le sostanze stupefacenti e l’attrezzatura rivenute sono state poste sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Corrao è stato condotto presso il Tribunale di Termini Imerese per il rito per direttissima, e dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

