Mario Zito nuovo assessore alla Cultura di Palermo

Mario Zito è il nuovo assessore alle Culture del Comune di Palermo.

E’ Mario Zito, docente e direttore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo, il nuovo assessore alle Culture del Comune di Palermo. Le deleghe saranno formalizzate nelle prossime ore.

"Nel ringraziare ancora una volta Adham Darawsha per il suo contributo al percorso di cambiamento della città - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - non posso che sottolineare l'importante disponibilità del professor Zito, la cui esperienza e professionalità, unite alla grande passione che ha mostrato nel curare tante attività di respiro internazionale nella nostra città, daranno nuova linfa e nuovo slancio a un settore che è da sempre trainante e caratterizzante per Palermo. Le significative esperienze di arte diffusa e coinvolgente nel territorio, realizzate dall'Accademia sotto la direzione del professor Zito, sono uno straordinario biglietto da visita, così come è significativa la sua presenza già oggi alle iniziative in onore di Santa Rosalia, a suggellare un legame forte con la Santuzza e col Festino, che sia pure in formato ridotto come quello di quest'anno, resta uno degli eventi più importanti per la città".

