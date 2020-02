scuola

Martedì riaprono le scuole a Palermo

Riprenderanno martedì prossimo le lezioni nelle scuole palermitane dopo l'emergenza coronavirus.

Pubblicata il: 28/02/2020

Riprenderanno martedì prossimo le lezioni nelle scuole palermitane, dopo il piano straordinario di pulizie di questi giorni per fronteggiare l’emergenza dovuta al coronavirus. L’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci raccomanda anche di provvedere a un’accurata pulizia straordinaria «con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti quali ipoclorito di sodio».

La pulizia di 7 asili nido e di 12 scuole dell’infanzia comunali è stata eseguita dalla Reset: «Tutto si è svolto in modo regolare - spiega Antonio Perniciario, presidente della società comunale - i nostri operatori hanno lavorato con prodotti igienizzanti a base di alcool o di cloro sia per pavimenti che per superfici. Oggi abbiamo completato la pulizia straordinaria di tutti i locali delle scuole che assistiamo con il nostro personale».

