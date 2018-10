congresso

Martina a Palermo: ''Faremo il congresso'' *VIDEO*

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/10/2018 - 20:11:42 Letto 471 volte

«Il congresso si farà. Si farà prima delle Europee, come abbiamo detto, probabilmente tra fine gennaio e i primi di febbraio. Abbiamo la possibilità di vivere il congresso come un’occasione fondamentale, utile a fare questo lavoro verso le elezioni europee. Io ci credo tantissimo e penso che sarà così». Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina, a Palermo, a margine di un incontro promosso dal suo partito.

«L'Europa che abbiamo visto fin qui noi la vogliamo cambiare in meglio, non la vogliamo distruggere. Salvini, Orban, la Le Pen e gli alleati di questo governo la vogliono distruggere. La manovra la bocceranno gli italiani per l'iniquità profonda che crea - ha continuato Martina -. Se pensate concretamente a una famiglia con un lavoro dipendente, un mutuo e un figlio vi accorgerete che da questa manovra non avrà nulla", ha aggiunto ancora il segretario.





