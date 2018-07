donazione di organi

Martina ha dato nuova vita: donati gli organi della ragazzina travolta dall'onda

Andranno a bambini in difficoltà, per cui le donazioni in arrivo significano tutto. Sabato scorso la piccola Martina era al mare a Isola delle Femmine, quando una violenta onda l'aveva trascinata in acqua

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2018 - 10:08:40 Letto 481 volte

Ha regalato nuova vita a dei giovanissimi come lei Martina Bologna, la ragazzina palermitana di 13 anni morta dopo essere stata travolta da un'onda sabato scorso a Isola delle Femmine (PA). Un'onda che l'ha portata via per sempre, nonostante gli sforzi dei soccorritori e dei medici, ma che non porterà mai via il suo ricordo. Martina se n'è andata da vera eroina: ieri all’ospedale Cervello, dov'era stata ricoverata d'urgenza dopo il salvataggio in acqua, è scattata la procedura di prelievo di organi.

L’accertamento di morte cerebrale, eseguito dai dottori Massimo Donzelli, referente per i trapianti al Cervello, e Sabrina Vigna, coordinato dal direttore di Anestesia e Rianimazione Baldassare Renda, si era concluso nel pomeriggio del 10 luglio. I familiari della piccola hanno dato il loro consenso al prelievo di organi e, dopo il nulla osta del magistrato, è stato allertato il Centro regionale trapianti diretto da Bruna Piazza. Ieri mattina l’intervento in sala operatoria al Cervello, iniziato alle 6 e concluso dopo quattro ore, eseguito da un’equipe di medici di Padova e dell’Ismett assistiti dai medici di Villa Sofia-Cervello Maria Piazza e Massimo Sciascia e dagli infermieri Fabrizio Bilello, Roberto Cacioppo e Maurizio Brucia.

Sono stati prelevati i due reni, le cornee, il fegato e il cuore. Gli organi prelevati saranno destinati a bambini in difficoltà, per i quali le donazioni in arrivo significano tutto. In particolare, il fegato è andato all’Ismett, il cuore a Padova, i due reni nel circuito nazionale pediatrico, mentre le cornee andranno alla Banca degli occhi.

Sabato scorso Martina era al mare con la famiglia, nella struttura alberghiera "La Scogliera Azzurra" di Isola delle Femmine. Non era nemmeno in acqua, stava giusto prendendo il sole. Il mare però l'ha tirata a sé con prepotenza e la tredicenne, colpita e trascinata da una forte onda, non ha potuto opporre resistenza. A salvarla dalle acque i bagnini Cosimo e Calogero Favaloro. Nei giorni scorsi Martina aveva lottato per non lasciare questo mondo, nel reparto di Rianimazione dell'ospedale palermitano. Ora, grazie a lei qualcuno avrà in dono la vita.

