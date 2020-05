Coronavirus

Mascherine a 50 centesimi, scontro Arcuri-famacisti

''Le due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini 12 mln di mascherine. Basta bugie e strumentalizzazioni. Io non rifornisco i farmacisti, ma regioni e sanità'', così il Commissario per l'Emergenza, Arcuri.

"Il prezzo massimo (delle mascherine a 50 centesimi) è nell'esclusivo interesse dei cittadini". Chi dice di non averle e "di aver bisogno di forniture del Commissario", prima "le aveva e le faceva pagare ben di più ai cittadini". Così il Commissario per l'Emergenza, Arcuri: "Basta bugie e strumentalizzazioni. Io non rifornisco i farmacisti, ma regioni, sanità, servizi pubblici essenziali, trasporti e Rsa. Tutto gratuito". Le "due società di distribuzione hanno dichiarato il falso non avendo nei magazzini 12 mln di mascherine".

Incontro tra il Commissario per l'emergenza, Arcuri, 'Federfarma' e le due associazioni nazionali di distributori di farmaci e dispositivi medici di 'Federfarma Servizi' e 'Afs'. Il confronto sulla trattativa sulle mascherine a 50 cent. più Iva, è stato convocato dal Commissario poco dopo la sua dura replica a farmacisti e distributori, i quali avevano denunciato la carenza dei dispositivi sul mercato. "Non essendo in grado di approvigionarsi delle mascherine, provano a scaricare le loro responsabilità su di me".

