Mascherine al lavoro verso la proroga: oggi incontro tecnico tra ministero del Lavoro, Salute e Inail

L'orientamento sarebbe quello di prorogare il ricorso alla mascherina Ffp2 negli spazi dove non si può garantire il distanziamento o quando il dipendente lavora a contatto con il pubblico.

In questa nuova fase epidemica da Covid-19 in Italia che vede correre i contagi ma non malattia e decessi, si profila una proroga dell’obbligo per l’uso della mascherina nei luoghi di lavoro, oltre la scadenza del 30 giugno. La decisione dovrebbe arrivare oggi durante l’incontro tecnico tra ministero del Lavoro, della Salute e Inail nell'ambito del tavolo, già aperto, per valutare un aggiornamento del protocollo di sicurezza anti-Covid nei luoghi di lavoro, in scadenza.

L'orientamento sarebbe quello di prorogare il ricorso alla mascherina Ffp2 negli spazi dove non si può garantire il distanziamento o quando il dipendente lavora a contatto con il pubblico. L'Istituto superiore di Sanità ha ricordato che siamo ancora in fase pandemica e la curva è in salita con l'incidenza che nell'ultimo bollettino settimanale è arrivata a 504 casi per 100mila abitanti con l'Rt a 1,07, quindi di nuovo al di sopra dell'unità.

