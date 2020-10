Coronavirus

Mascherine all'aperto in tutta Italia, ipotesi nel nuovo Dpcm

Mascherine all'aperto in tutta Italia e la possibilitÓ di un richiamo ai governatori per attenersi ai numeri, giÓ contenuti nel Dpcm in vigore.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/10/2020 - 16:03:44 Letto 399 volte

Mascherine all'aperto in tutta Italia e la possibilità di un richiamo ai governatori per attenersi ai numeri, già contenuti nel Dpcm in vigore, per gli eventi al chiuso e all'aperto, in particolare quelli sportivi. Fonti di governo spiegano all'Adnkronos che i contenuti del nuovo Dpcm - che potrebbero essere discussi nel Cdm di lunedì sera in vista della proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio - potrebbero prevedere anche un richiamo, o meglio un invito ai governatori ad attenersi alle regole stabilite sugli eventi, con un limite massimo di 200 spettatori per quelli al chiuso e non oltre i 1000 per gli eventi all'aperto.

"E' stata appena adottata da qualche Regione la decisione di obbligare a indossare mascherine all'aperto: hanno valutato critica la situazione. Siamo in costante aggiornamento con il ministro della Salute e gli esperti del Cts. Torneremo a confrontarci con le Regioni e deliberemo se estendere l'obbligo a tutta Italia. Al momento non abbiamo deliberato nessuna misura in questa direzione".

Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Bruxelles.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!