Mascherine, da oggi 28 giugno stop all'obbligo all'aperto

L'obbligo rimane se si creano le condizioni per un assembramento nei mercati, nelle fiere, nelle code, sui mezzi pubblici e negli ambienti sanitari, secondo i protocolli in vigore.

La settimana che si apre vede l'Italia tutta in zona bianca - si unisce anche l'ultima regione che mancava, la Valle d'Aosta - e senza più l'obbligo di mascherine all'aperto (se c'è la distanza; vanno comunque portate con sé): una rivoluzione rispetto agli ultimi 7 mesi. Con l'incognita della variante Delta - quadruplicati i casi a giugno rispetto a maggio -, che potrebbe imporre nuove zone rosse limitate, le riaperture saranno completate entro il 10 luglio dalle discoteche sotto le stelle.

L'ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza, d'altra parte, fissa criteri che non prevedono di accantonare completamente il dispositivo: la mascherina va portata con sé. Le mascherine, come ha evidenziato il Cts, all'aperto vanno utilizzate se si creano le condizioni per un assembramento nei mercati, nelle fiere, nelle code. La protezione è fortemente raccomandata per soggetti fragili e immunodepressi e a coloro che stanno loro accanto. L'obbligo rimane sui mezzi pubblici e negli ambienti sanitari, secondo i protocolli in vigore.

Per il ministro della Salute Roberto Speranza "oggi è un giorno bello, perché tutto il nostro Paese da oggi è in area bianca e possiamo permetterci qualche piccola libertà in più, ma dobbiamo continuare sulla strada della prudenza e della cautela perché la battaglia non è ancora vinta".

"Anche le mascherine, su cui da oggi facciamo un piccolo passo avanti all'aperto - ha dichiarato a margine degli appuntamenti nel pratese - sono e restano un elemento fondamentale della nostra strategia. Sono e restano - ha ripetuto - uno strumento essenziale per combattere contro il Covid".

