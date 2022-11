guerre

Mattarella: ''Di fronte al proliferare dei conflitti serve coesione Paese e Ue''

Il presidente della Repubblica ricorda anche che ''i tanti concittadini, che continuano a operare all'estero con generosità e altruismo per la stabilizzazione delle crisi e la soluzione dei conflitti''.

Per il capo dello Stato Sergio Mattarella, "il proliferare di conflitti in tante aree coinvolge sempre più l'intera Comunità internazionale, affliggendo una molteplicità di popoli e regioni. Si tratta di una crisi che interpella anche l'Europa e che va governata attraverso la coesione dell'intera Unione e la piena condivisione nel Paese". In un messaggio al Ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel giorno del diciannovesimo anniversario della strage di Nassiriya.

Il presidente della Repubblica ricorda anche che "i tanti concittadini, che continuano a operare all'estero con generosità e altruismo per la stabilizzazione delle crisi e la soluzione dei conflitti, sono espressione autentica di un Paese coeso e pronto a offrire il proprio contributo nelle più travagliate regioni del mondo".

