Mattarella firma il Decreto riaperture, da oggi coprifuoco alle 23

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto covid sulle aperture.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto covid sulle aperture. Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la conseguente pubblicazione del decreto sulle riaperture in Gazzetta ufficiale il coprifuoco, finora fissato alle 22, da domani slitterà alle 23. Il provvedimento entra infatti in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta.

