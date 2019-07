Mattarella: ''Il ricordo di Giuliano rafforza il valore di legalità''

Boris Giuliano

Mattarella: ''Il ricordo di Giuliano rafforza il valore di legalitą''

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Boris Giuliano.

“Il ricordo di Boris Giuliano rafforza la consapevolezza del valore della legalità come condizione di libertà e di coesione sociale e, con essa, l'impegno responsabile dell'intera comunità nazionale per giungere al definitivo sradicamento del criminale fenomeno mafioso". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato Boris Giuliano, il capo della Squadra mobile di Palermo assassinato da Cosa nostra il 21 luglio 1979.

"Nel quarantesimo anniversario del barbaro omicidio, la Repubblica si inchina nel ricordo di Boris Giuliano, funzionario della polizia di straordinarie capacità, servitore dello Stato fino al punto di pagare con la vita il coerente impegno per la legalità e la giustizia - si legge in una nota del Quirinale - In questo giorno di memoria desidero esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari, a chi ha potuto conoscerlo e apprezzarlo, ai colleghi che hanno continuato con lo stesso coraggio l'azione di contrasto alla mafia e al crimine organizzato".

Il capo dello Stato ha poi ricordato come Giuliano "è stato assassinato perché, grazie alle sue qualità investigative e all'efficacia di metodologie innovative, aveva inferto duri colpi a Cosa nostra, svelando catene di comando e portando alla luce legami internazionali, che sostenevano il traffico della droga".

L'ex capo della mobile ucciso dalla mafia è stato ricordato ieri anche a Palermo dove il questore Renato Cortese ha deposto una corona di fiori sul luogo dove venne ucciso Giuliano. Alla commemorazione a Palermo ha partecipato anche il figlio di Boris Giuliano, Alessandro, che oggi è il questore di Napoli.

Il Sindaco Leoluca Orlando ha dichiarato che "Giuliano fu ucciso in un periodo buio della città che vide cadere decine di uomini dello Stato, magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine. Impegnato in tante indagini anche sui legami fra mafia e massoneria e mafia ed appalti, pagò con la vita la propria capacità di utilizzare metodi e strumenti innovativi per l'epoca, per fornire alla Magistratura le prove che allora troppo spesso risultavano "insufficienti" nei processi di mafia".



Il vice Sindaco, Fabio Giambrone - che ha partecipato in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, alle cerimonie commemorative - si è detto "grato alla Questura e ai familiari per aver organizzato una commemorazione che è anche importante momento per ribadire l'impegno delle Forze dell'ordine e di tutte le Istituzioni contro ogni mafia".

