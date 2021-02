Crisi di Governo

Mattarella: ''Presto Governo di alto profilo''. Draghi convocato al Quirinale

''La crisi sanitaria ed economica richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo'', dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Pubblicata il: 02/02/2021

Il presidente della Repubblica dopo aver registrato il fallimento del mandato esplorativo del presidente della Camera Roberto Fico ha osservato che a questo punto esistono due vie: quella di un incarico o del voto. Ma ha anche osservato che la crisi sanitaria ed economica "richiede un governo nella pienezza delle sue funzioni e non un governo con l'attività ridotta al minimo". "Dallo scioglimento delle Camere del 2013 - ha osservato - sono trascorsi 4 mesi per un governo, nel 2018 5 mesi".

"Si tratterebbe di tenere il nostro Paese con un governo senza pienezza delle funzioni in mesi cruciali. Tutte queste preoccupazioni sono ben presenti ai nostri concittadini, che chiedono risposte urgente". Per questo Conto di "conferire al più presto incarico per formare governo che faccia fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili", un incarico "ad alto profilo", ha osservato il capo dello Stato.

Mario Draghi per affrontare una drammatica crisi di governo. Il presidente della Repubblica ha convocato l'ex presidente della Bce per domani alle 12 al Quirinale dopo aver richiamato tutte le forze politiche alla responsabilità, chiedendo di sostenere un governo di unità nazionale.

L'alternativa sarebbero solo elezioni anticipate, lasciando tuttavia il Paese per un lungo periodo nell'incertezza, ha detto il capo dello Stato.

Fonte: Ansa

