Mattarella rieletto Presidente, Orlando: ''Figura di altissimo profilo, auguri a nome di Palermo''

''Al Presidente Mattarella rivolgo, anche a nome della sua cittÓ, sentiti auguri di buon lavoro'', ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

"Il Parlamento ha espresso con chiarezza la volontà di riconfermare Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una volontà condivisa dalla stragrande maggioranza degli italiani.

Con questa rielezione il Parlamento ha espresso inoltre il proprio apprezzamento nei confronti di una figura di altissimo profilo, anche in riferimento al prestigio dell'Italia in campo internazionale, a presidio della Repubblica e della sua Carta Costituzionale in un delicato e difficile momento politico e sociale. Al Presidente Mattarella rivolgo, anche a nome della sua città, sentiti auguri di buon lavoro". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commenta l'elezione di Sergio Mattarella.

