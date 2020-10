economia post Covid

Mattarella: ''Serve sforzo comune per una ripartenza decisiva''

Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato ''Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo''.

"La pandemia globale sta comportando costi elevatissimi per le nostre società ed è necessario uno sforzo comune e un impegno convergente da parte delle istituzioni, delle imprese, di tutte le componenti sociali per attuare un progetto, il più possibile condiviso, orientato allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale". E' quanto chiede il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato a "Made in Italy: the restart - Il rilancio dell'economia italiana nel mondo post Covid", organizzato dal Sole 24 Ore e Financial Times.

