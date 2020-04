Coronavirus

Mattarella: ''Un altro sforzo, stiamo vincendo'' *VIDEO*

Videomessaggio agli italiani del presidente Sergio Mattarella, in occasione delle festività pasquali.

Pubblicata il: 11/04/2020

“Ci apprestiamo a vivere, domani, il giorno di Pasqua. E' la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Quest'anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l'epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste. Questo giorno sarà vissuto diversamente anche dai tanti malati e dai molti medici e infermieri cui si affidano; e che si adoperano per la loro guarigione con generosità, mettendo a rischio se stessi. Sarà diverso per tutti".

Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un videomessaggio agli italiani in occasione delle festività pasquali. Mattarella invita comunque a «coltivare speranza e fiducia», nella determinazione che sia possibile «superare questa emergenza» continuando a rispettare «con rigore» le indicazioni del governo e tenendo a mente che oltre al contagio del virus esiste quello «della solidarietà tra di noi».





