Maturità 2022, Bianchi: ''Studenti non devono avere paura, le commissioni saranno interne come hanno chiesto''

''Ci sarà un presidente esterno per garantire l'uniformità su base nazionale, ma ci saranno commissioni interne'', ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi.

"Ho detto agli studenti di non avere paura perché le commissioni, come loro stessi hanno richiesto, saranno interne. Ci sarà un presidente esterno per garantire l'uniformità su base nazionale, ma ci saranno commissioni interne". Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, a Radio 24, che ieri ha incontrato le Consulte degli studenti, ovvero le rappresentanze del mondo studentesco, affrontando tra i temi anche quello del nuovo esame di maturità. "E' stato un momento di riflessione reciproca molto maturo", ha aggiunto Bianchi.

"L'ipotesi di dare più peso al percorso del triennio che all'esame in sé? Gli studenti hanno fatto questa richiesta in maniera molto ponderata e in maniera altrettanto ponderata ci sto ragionando su", ha detto il ministro dell'Istruzione.

Alternanza scuola-lavoro

"E' importantissimo che ci sia una scuola aperta, che si facciano esperienze. Ma l'alternanza scuola-lavoro di dieci anni fa è superata. Dobbiamo tornare alla capacità di una scuola che integra anche a esperienze esterne e fare tutto in pienissima sicurezza. E' fondamentale che ci sia una varietà di esperienze che rientrino in un percorso educativo, non servono esperienze spot". "Faremo un tavolo insieme con i ragazzi: stiamo facendo nel Pnrr una riforma dell'orientamento scolastico che garantisca la sicurezza totale", ha aggiunto.

