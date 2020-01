Maxi blitz allo Zen, più di cento carabinieri impegnati

blitz allo Zen

Maxi blitz allo Zen, pił di cento carabinieri impegnati

Blitz dei carabinieri allo Zen 1 e allo Zen 2 di Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/01/2020 - 09:10:50 Letto 426 volte

Blitz dei carabinieri allo Zen 1 e allo Zen 2 di Palermo. Cento i militari in azione per battere palmo a palmo il quartiere San Filippo Neri. Diversi i posti di controllo rafforzati nelle principali arterie, così come i servizi realizzati da carabinieri in abiti civili, integrati da militari del 12esimo Reggimento Carabinieri Sicilia, da cinofili e da un elicottero del nono nucleo di Palermo.

Il servizio a largo raggio, viene spiegato, ha lo scopo di fronteggiare i fenomeni di illegalità nella borgata alla periferia nord della città, dando «un segnale di forte presenza dello Stato sul territorio, in chiave sia preventiva, sia repressiva».

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!