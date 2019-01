beni confiscati

Maxi confisca per i proprietari di Bagagli

Maxi confisca per i negozi Bagagli, che passano allo Stato, così come le srl che amministrano i punti vendita di via Libertà, via Messina e via XX Settembre.

Confiscati anche altre società, conti correnti, appartamenti, terreni, immobili, automobili, moto e uno yacht. E ancora una tabaccheria di via Messina Marine 309.

Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale, colpisce Salvatore Milano, 65 anni, ritenuto esponente e cassiere della famiglia mafiosa di Porta Nuova e il suo cugino acquisito Filippo Giardina, pure lui di 65 anni, ritenuto legato a Gianni Nicchi, il giovane boss di Pagliarelli.

Nella vicenda è considerata centrale la figura di Milano, che è risultato anche avere rapporti con alcuni personaggi del Palermo calcio, così come aveva raccontato il pentito Marcello Trapani, ex avvocato dei boss Salvatore e Sandro Lo Piccolo. A fare scattare le indagini che porterà al collegamento fra Milano e la catena di negozi Bagagli, un pizzino ritrovato nel covo di Giardinello in cui furono catturati proprio i due capimafia di Tommaso Natale: «Totucc Milano B a ga g l i », e poche settimane dopo l'avvocato Trapani e Giovanni Pecoraro, ex procuratore sportivo, parlando al telefono confermavano che i punti vendita erano riconducibili proprio a «Totuccio» Milano.

