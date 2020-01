Evasione fiscale

Maxi multa, titolare di un B&B evade il fisco per oltre 135mila euro

Evasione fiscale di oltre 135mila euro nel settore ricettivo turistico extra-alberghiero (B&B).

Pubblicata il: 28/01/2020

I Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Palermo hanno individuato e sottoposto a verifica fiscale un B&B ubicato nel centro di Palermo completamente sconosciuto al fisco.

L’azione ispettiva è scaturita da un’analisi economico-finanziaria svolta nel settore ricettivo turistico extra alberghiero che, negli ultimi anni, è stato interessato da un aumento dell’offerta con prezzi relativamente contenuti.

In tale ambito, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano, a conclusione di un’attività di verifica, hanno contestato all’esercente violazioni relative all’omessa presentazione delle dichiarazioni annuali ai fini delle imposizioni dirette e indirette.

In particolare, sono stati segnalati all’Agenzia delle Entrate ricavi sottratti all’imposizione fiscale per una somma complessiva di oltre 135 mila euro e un’IVA dovuta all’erario e non dichiarata pari ad oltre 13 mila euro.

Fonte: Guardia di Finanza

