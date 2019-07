rissa

Maxi rissa tra extracomunitari a Palermo

Una cinquantina le persone che si sono affrontate senza esclusione di colpi per motivi al momento ignoti.

22/07/2019

Una maxi rissa è scoppiata ieri sera in via Ruggerone a Palermo. Una cinquantina le persone che si sono affrontate senza esclusione di colpi per motivi al momento ignoti.

La contesa sarebbe esplosa all’interno della comunità di extracomunitari originari del Bangladesh ma tutti residenti a Palermo, almeno due persone sono rimaste ferite. Non si conoscono ancora le loro condizioni sanitarie.

