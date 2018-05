sequestro

Maxi sequestro di stupefacenti allo ZEN 2, c'è anche dell'ecstasy

Individuato dai carabinieri un box abusivo che celava svariati stupefacenti in grandi quantità. Per la prima volta sequestrata M.D.M.A. allo ZEN 2

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/05/2018 - 11:20:29 Letto 405 volte

I carabinieri della Stazione di San Filippo Neri hanno individuato nella giornata di ieri un maxi deposito di stupefacenti ricavato in magazzino al piano terra di un padiglione del quartiere ZEN 2.

Un box abusivo protetto da una robusta porta d’acciaio, rimossa con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che nascondeva al suo interno un grosso quantitativo di stupefacenti: 4,4 chili di hashish in panetti, 251 grammi di cristalli di M.D.M.A., 32,5 grammi di marijuana, 8,3 grammi di cocaina, 2 bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento.

Per la prima volta viene sequestrato allo ZEN 2 del metilenediossimetanfetamina, o M.D.M.A., pericoloso stupefacente psicoattivo conosciuto anche come ecstasy.

Tutto il materiale sequestrato è stato consegnato al L.A.S.S. (Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti) del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnico-scientifici, e sono in corso indagini dei carabinieri per risalire all’identità degli utilizzatori del deposito.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!