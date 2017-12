incidente stradale

20/11/2017

Traffico in tilt sulla A29 per un maxi tamponamento che ha visto coinvolte quattro auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 8,15 all’altezza dello svincolo di Capaci, sulla tratta autostradale Mazara del Vallo-Palermo in direzione del capoluogo.

Da una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale sembra che ci sia una solo ferito lieve che è stato medicato sul posto dai sanitari del 118. Intanto gli agenti della polstrada e gli uomini dell’Anas sono stati impegnati a smaltire le code lunghe chilometri all'ingresso della città.

