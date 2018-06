truffa

Maxi truffa alle Poste per 3 milioni di euro, clonati buoni fruttiferi: sette arresti *VIDEO*

Emersa un'attività sistematica su tutto il territorio nazionale: la banda creava ad arte procedure di rimborso di buoni fruttiferi clonati, spacciandosi per i titolari

Un sodalizio criminale che operava in maniera precisa e reiterata, sulla base di un "classico" della truffa: clonavano buoni fruttiferi postali (BFP) e riscuotevano denaro indebitamente. Nella mattinata odierna, su delega della procura di Palermo, i carabinieri hanno eseguito misure cautelari a Palermo, Carini, Belmonte Mezzagno e Lentini (SR): manette per sette persone, tre in carcere e quattro agli arresti domiciliari, ma una è ancora ricercata. Un'altra persona è stata sospesa per dodici mesi dall’attività di raccolta del risparmio postale.

Finiscono in carcere Luigi, Gabriele e Filippo Allotta, tutti di Belmonte Mezzagno; ai domiciliari Adelfio De Luca, di Lentini (SR), e i due palermitani Roberto Cellura e Gianfranco Moreno. Sospeso dalla raccolta dei risparmi Maurizio La Venia. Il reato contestatogli è di associazione per delinquere, "allo scopo di commettere più delitti contro il patrimonio procurandosi un ingiusto profitto ai danni di Poste Italiane"; gli otto dovranno rispondere anche di truffa aggravata e continuata in concorso ai danni di Poste Italiane. Ad altre otto persone sottoposte ad indagini è stata notificata una informazione di garanzia.

Ben 3 milioni di euro di incassi dal 2010 fino al luglio 2017, già verificati dalle complesse indagini condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura di Palermo, sotto la direzione dei magistrati del Dipartimento reati contro la pubblica amministrazione. Le indagini hanno portato alla luce la diffusione del fenomeno in tutto il territorio nazionale, consistente nella clonazione e successiva liquidazione di Buoni Fruttiferi Postali (BFP), con la complicità di dipendenti di Poste Italiane.

Si è così accertato lo schema d'azione della banda: reperiva i moduli dei buoni postali in bianco ovvero elaborava modelli da adattare; raccoglieva i dati relativi a buoni effettivamente emessi da Poste Italiane, in favore di ignari risparmiatori; "confezionava" i titoli fraudolenti inserendovi quei dati; presentava i titoli alle Poste per il rimborso, servendosi di complici con documenti falsi, che si spacciavano per i titolari effettivi; otteneva la liquidazione dei buoni, mediante accredito sul conto effettivamente appartenente al titolare, ma gestito dal suo sostituto. A quel punto, la banda spostava il profitto su altri conti oppure investiva in altri titoli di credito postale, dando vita a un circolo vizioso.

I criminali, fanno sapere i carabinieri, non erano degli sprovveduti: la programmazione e il monitoraggio dei colpi avvenivano sempre attraverso criptiche comunicazioni telefoniche all'interno di un "circuito chiuso", una rete di schede telefoniche dedicate, riducendo al minimo gli incontri diretti tra i membri.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

