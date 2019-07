borse di studio

Medici specializzandi: l'assessore Razza conferma le borse di studio aggiuntive

Amato e giovani medici ringraziano l'assessore Razza per la conferma delle borse di studio 2019.

"Sembra che finalmente si sia chiarita la mancata pubblicazione, entro i termini ragionevolmente previsti, del bando che attiva nel 2019 i 46 contratti di specializzazione, in aggiunta a quelli del Miur. Una buona notizia che in qualche modo argina un imbuto formativo su cui bisogna comunque intervenire prima possibile per arginare la grave carenza di medici ospedalieri e la loro fuga oltre stretto in cerca di occupazione".

Lo scrive il presidente dell'Ordine dei medici di Palermo Toti Amato, che ringrazia, anche a nome dei giovani medici, l'assessore regionale della Salute Ruggero Razza per il video diffuso in cui spiega i motivi del ritardo della pubblicazione, confermando che anche in Sicilia per il 2019, al pari delle altre regioni, sono confermate le borse di studio aggiuntive.

