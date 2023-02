Migranti

Meloni scrive all'Ue: ''Sull'emergenza migranti serve agire immediatamente''

''L'unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze'', ha detto la premier Meloni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2023 - 00:02:00 Letto 750 volte

"L'unico modo per affrontare seriamente con umanità questa materia è fermare le partenze e su questo serve un'Europa che oltre a dichiarare la sua disponibilità, agisca e in fretta. E questa è la ragione per la quale oggi stesso ho inviato una lettera al Consiglio europeo e alla Commissione Ue per chiedere che venga immediatamente reso concreto quello che abbiamo discusso all'ultimo Consiglio europeo''. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni a 'Cinque minuti' di Bruno Vespa su Rai1, in onda questa sera, parlando del naufragio dei migranti a Crotone.

"Voglio ribadire il mio cordoglio per una tragedia che non può lasciare nessuno indifferente - ha detto Meloni - Credo che quanto è accaduto dimostri quello che diciamo da sempre perché tra le tante falsità sentite in queste ore c'è quella secondo la quale queste persone sarebbero naufragate a causa dei provvedimenti del governo sulle Ong. Solo che quella tratta non è coperta dalle organizzazioni non governative e questo dimostra, banalmente, che il punto è che più gente parte, più gente rischia di morire''.

Fonte: Adnkronos

