Reddito di cittadinanza

Meloni sul Reddito di cittadinanza: ''Non odiamo i poveri, altro li sfruttano per i voti''

Il governo sta valutando un'ulteriore stretta in Manovra al reddito, con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel 2023.

Giorgia Meloni, parlando alla kermesse per i dieci anni di Fratelli d'Italia, ha affermato che "intervenire sul reddito di cittadinanza non è un modo di odiare i poveri, come dice la sinistra, ma si fa questa scelta perché non si vogliono sfruttare i poveri per fare campagna elettorale".

Il governo sta valutando un'ulteriore stretta in Manovra al reddito, con la riduzione da otto a sette mensilità di sussidio nel 2023. Una soluzione che, secondo fonti dell'esecutivo, libererebbe risorse per circa 200 milioni di euro.

"Non penso a essere rieletta fra 5 anni - ha aggiunto il premier . Penso di riprendermi anche la mia vita. Non guarderò ai sondaggi, guardo alla curva del Pil, ai dati sull'occupazione, sulla ricchezza, su quanti figli si fanno".

"Lavoro guardando al fatto che, quando morirò fra cent'anni - ha continuato il capo del governo -, voglio sapere che ho fatto quello che potevo per migliorare la condizione di questa nazione".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Meloni

