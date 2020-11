decreto sicurezza

Meloni voterà no al Decreto sicurezza: ''Governo alimenta business migranti''

Oggi in Parlamento Fratelli d'Italia voterà no alla fiducia che il Governo Pd-M5S ha posto sul ''decreto clandestini'', che alimenta il business dell'immigrazione incontrollata.

"Il Governo più a sinistra della storia repubblicana se ne frega dei problemi concreti di famiglie e imprese e ha una sola priorità: spalancare le porte all'immigrazione illegale di massa e portare avanti provvedimenti ideologici. Oggi in Parlamento Fratelli d'Italia voterà no alla fiducia che il Governo Pd-M5S ha posto sul "decreto clandestini", che alimenta il business dell'immigrazione incontrollata e impedisce le espulsioni di chi non ha nessuno diritto a stare in Italia. Continueremo a batterci per mandare a casa questo governo di anti-italiani". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

Fonte: Ansa

